Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»

Маркус Филлипс высказался о поражении СКА от «Авангарда» (2:4) в FONBET КХЛ.

– Во второй домашней игре подряд приходится отыгрываться с 0:2. Почему так происходит?

– Нам нужно начинать лучше. Да, мы отыгрываемся, это показывает, что мы умеем преодолевать неприятности. Сегодня этого оказалось недостаточно. Нужно начинать лучше, тогда игры могут складываться для нас по-другому.

– Приходилось как-то по-особенному готовиться к «Авангарду»?

– Да, было такое. У них хорошая команда, отличный тренер, который тренировал в НХЛ. Это был хороший тест для нас.

Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня. Может, будь у нас чуть больше удачи, результат был бы другим. Но надо двигаться дальше, – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.