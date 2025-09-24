Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»
Маркус Филлипс высказался о поражении СКА от «Авангарда» (2:4) в FONBET КХЛ.
– Во второй домашней игре подряд приходится отыгрываться с 0:2. Почему так происходит?
– Нам нужно начинать лучше. Да, мы отыгрываемся, это показывает, что мы умеем преодолевать неприятности. Сегодня этого оказалось недостаточно. Нужно начинать лучше, тогда игры могут складываться для нас по-другому.
– Приходилось как-то по-особенному готовиться к «Авангарду»?
– Да, было такое. У них хорошая команда, отличный тренер, который тренировал в НХЛ. Это был хороший тест для нас.
Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня. Может, будь у нас чуть больше удачи, результат был бы другим. Но надо двигаться дальше, – сказал защитник клуба из Санкт-Петербурга.
