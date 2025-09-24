  • Спортс
Пономарев о победе «Авангарда»: «Каждый матч против СКА – принципиальный. Вышли совершенно другой командой на 3-й период»

Василий Пономарев прокомментировал победу «Авангарда» над СКА.

Вчера омский клуб выиграл гостевой матч FONBET чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

– Матч выдался напряженным и неоднозначным с точки зрения нашей игры. Если быть откровенным, второй период стал для нас откровенно провальным. Соперник контролировал шайбу и оказывал серьезное давление. Будем работать над этим.

– Что произошло после ударного первого периода? Вы стали играть более расслабленно или соперник более сконцентрировано?

– Думаю, это один из тех вопросов, на которые вряд ли кто-то найдет однозначный ответ. Просто что-то изменилось. Лично я могу сказать, что каждый из нас продолжал работать с прежней самоотдачей. Но что-то не складывалось, какие-то моменты не получались. Однако, на третий период мы вышли совершенно другой командой и показали, что способны на большее.

– Для Никиты Серебрякова матч против СКА явно нес принципиальный характер. Был ли заметен его особый настрой или, возможно, излишнее волнение?

– Со стороны кажется, что он никогда не нервничает, но, по личному опыту могу сказать, каждый матч против СКА имеет особо принципиальный характер.

– Каково это когда ты играешь в гостях, но в моменте Ледовый скандирует в один голос «Авангард»?

– Я думаю, что это очень обидно для домашней команды, но для нас это выше любых похвал.

– Как проходит ваша адаптация в КХЛ? Можно ли говорить о том, что вы набрали оптимальную форму?

– Я думаю, что мне еще далеко до оптимальной формы. Есть множество аспектов, которые нужно улучшить и доработать в определенных направлениях, которые лично меня не устраивают.

Не знаю, что сейчас думают тренеры, но я осознаю, что мне необходимо работать над некоторыми компонентами, – сказал форвард «Авангарда» Василий Пономарев.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
