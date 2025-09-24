Комтуа о Морозове: «Известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Не уважаю таких игроков»

Максим Комтуа назвал Ивана Морозова «грязным игроком».

16 сентября форвард «Спартака» Иван Морозов был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы на запрещенные вещества. Ранее появилась информация , что в крови игрока обнаружили следы кокаина.

В прошлом сезоне Комтуа во время матча со «Спартаком» отказался пожать руку Морозову.

– В прошлом сезоне в твою сторону было много провокаций со стороны Морозова и «Спартака». Хочешь закрыть это противостояние в новом сезоне? Слышали, что ты предлагал ему скинуть перчатки, но он отказался.

– Да. Я просто не уважаю таких игроков. Он известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Я играю в хоккей, так что для меня это неприемлемо.

– Тебя не удивляет, что он не отвечает за свои поступки, нет какого-то диалога?

– Я его не знаю как человека. Была конкретная ситуация в прошлом сезоне, и он не ответил. Для меня на этом все, – сказал нападающий московского «Динамо » Максим Комтуа .