  • Каменский о допинге у Морозова: «Подводит команду, что еще сказать. В «Спартаке» это главный центральный нападающий. Нужно расследовать, потом делать выводы»
6

Каменский о допинге у Морозова: «Подводит команду, что еще сказать. В «Спартаке» это главный центральный нападающий. Нужно расследовать, потом делать выводы»

Валерий Каменский заявил, что Иван Морозов подвел «Спартак» из-за допинга.

Сегодня красно-белые объявили о временном отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы. В клубе отметили, что выявленное запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба.

Сообщалось, что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина. 

«Это для меня новость. Естественно, удивило, это главный центральный нападающий в команде. Не знал этого. Естественно, это подводит команду, что еще сказать.

Но надо узнать подробности, что и как. Может быть, еще будет проба. Сами знаете. Нужно расследовать и уже потом делать выводы», – сказал олимпийский чемпион, занимающий пост вице-президента красно-белых. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
