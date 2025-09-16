Каменский о допинге у Морозова: «Подводит команду, что еще сказать. В «Спартаке» это главный центральный нападающий. Нужно расследовать, потом делать выводы»
Валерий Каменский заявил, что Иван Морозов подвел «Спартак» из-за допинга.
Сегодня красно-белые объявили о временном отстранении 25-летнего нападающего из-за положительной допинг-пробы. В клубе отметили, что выявленное запрещенное вещество попало в организм игрока вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба.
Сообщалось, что в допинг-пробе Морозова были выявлены следы кокаина.
«Это для меня новость. Естественно, удивило, это главный центральный нападающий в команде. Не знал этого. Естественно, это подводит команду, что еще сказать.
Но надо узнать подробности, что и как. Может быть, еще будет проба. Сами знаете. Нужно расследовать и уже потом делать выводы», – сказал олимпийский чемпион, занимающий пост вице-президента красно-белых.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
