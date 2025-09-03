Козлов о спаде в игре Хмелевски: «Знаю причину, она не из-за брака, Саша счастлив в семейной жизни. Он всегда мотивирован и честен, поэтому его попросили остаться в «Салавате»
Виктор Козлов высказался о слухах про спад в игре Саши Хмелевски.
– Развейте слух по Хмелевски: женился – наступил спад в игре.
– Дело не в этом. Я знаю причину, но она не из-за брака. Саша счастлив в семейной жизни.
– Хмелевски не станет сытым котом, оставшись в клубе как главная звезда?
– Нет. Саша всегда предельно мотивирован и честен к себе и партнерам, поэтому его и попросили остаться в команде. А еще он имеет задатки сильного игрока.
– Есть уверенность, что Хмелевски доиграет в «Салавате» до конца сезона?
– Я надеюсь на это, – сказал главный тренер «Салавата».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости