Козлов о спаде в игре Хмелевски: «Знаю причину, она не из-за брака, Саша счастлив в семейной жизни. Он всегда мотивирован и честен, поэтому его попросили остаться в «Салавате»

Виктор Козлов высказался о слухах про спад в игре Саши Хмелевски.

– Развейте слух по Хмелевски: женился – наступил спад в игре.

– Дело не в этом. Я знаю причину, но она не из-за брака. Саша счастлив в семейной жизни.

– Хмелевски не станет сытым котом, оставшись в клубе как главная звезда?

– Нет. Саша всегда предельно мотивирован и честен к себе и партнерам, поэтому его и попросили остаться в команде. А еще он имеет задатки сильного игрока.

– Есть уверенность, что Хмелевски доиграет в «Салавате» до конца сезона?

– Я надеюсь на это, – сказал главный тренер «Салавата».