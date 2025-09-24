Агент Лихачева о переходе в «Амур»: «У Хартли в «Локомотиве» многие игроки чуть ли не кровью харкают на тренировках. Между этим и практикой в аренде выбрали второе»

Агент Ярослава Лихачева высказался об аренде форварда в «Амур».

Сегодня «Локомотив» отдал 24-летнего форварда в аренду хабаровскому клубу до конца этого сезона. Лихачев уже выступал за «Амур » в чемпионате-2022/23. Тогда на его счету было 27 (15+12) очков за 59 игр.

– «Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым и сразу же отдал его в аренду в «Амур». Не было ли варианта, при котором Ярослав мог окончательно покинуть ярославский клуб?

– В данном случае мы зависимы от клуба. У них было такое желание, мы ему подчинились, действовали в рамках регламента.

– Подойдет ли ему «Амур»? Были ли еще варианты?

– Трудно сказать, пока не попробуешь. Скажу так, раз «Локомотив » отдал его в аренду, значит, в этом сезоне на него не рассчитывает.

Выбирая между тем, чтобы просто тренироваться у Хартли , а как я слышал, многие игроки чуть ли не кровью харкают, и получить игровую практику в аренде, мы выбрали второй вариант, – сказал агент игрока Александр Черных .