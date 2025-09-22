  • Спортс
«Локомотив» может обменять Лихачева. Хартли больше не рассчитывает на форварда (Артур Хайруллин)

Ярослав Лихачев может покинуть «Локомотив».

Ярославский клуб занимается разработкой вариантов обмена для 24-летнего форварда.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, главный тренер «Локомотива» Боб Хартли больше не рассчитывает на нападающего.

В этом сезоне Ярослав Лихачев провел 2 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями при среднем игровом времени 07:13.

«Локомотив» в прошлом отправлял Лихачева в две аренды – в «Амур» и «Куньлунь».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
