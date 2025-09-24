  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федотов об обмене в «Коламбус»: «Чувствую себя иначе, чем год назад – сейчас я на правильном пути. У меня большие ожидания»
0

Федотов об обмене в «Коламбус»: «Чувствую себя иначе, чем год назад – сейчас я на правильном пути. У меня большие ожидания»

Иван Федотов прокомментировал обмен в «Коламбус» из «Филадельфии».

Сейчас жена 28-летнего вратаря ждет ребенка. Роды должны пройти в ближайшее время.

«Время подобрано идеально (смеется). Но это часть работы, нужно всегда быть готовым. У меня большие ожидания: я знаю, что нужно делать на льду и вне его. Нужно быть терпеливым, и все будет хорошо.

Не хочу слишком сильно на себя давить, но я чувствую себя иначе, чем год назад. У меня было много времени, чтобы все проанализировать, и я уверен, что сейчас нахожусь на правильном пути. Нужно просто перевести дух и начать все заново.

За последний год я получил богатый опыт: были и хорошие, и плохие моменты. Любой опыт полезен», – сказал вратарь «Коламбуса» Иван Федотов.

Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoИван Федотов
logoНХЛ
logoКоламбус
девушки и спорт
logoФиладельфия
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте
сегодня, 03:55
У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»
1020 сентября, 22:08Фото
Федотов об обмене из «Филадельфии»: «Спасибо фанатам, которые поддерживали и критиковали меня. Это показывает, насколько клуб важен для вас»
117 сентября, 10:26
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
5032 секунды назадLive
Хмелевски может уехать в «Сан-Хосе», если «Ак Барс» его не обменяет. «Шаркс» предлагают форварду односторонний контракт («Матч ТВ»)
913 минут назад
«Салават» подписал контракт с Калинюком на год. Форвард перешел из «Ак Барса» при обмене Хмелевски
845 минут назад
Шевченко о «Салавате»: «Их счета арестуют в ближайшее время – налоги не выплачены, денег не будет до февраля. Все очень плохо»
39сегодня, 12:01
Тардиф о допуске России: «Следующее решение будет принято в феврале 2026-го. Ничего не изменилось»
2сегодня, 11:47
«Лада» обменяла Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию – 1000 рублей
сегодня, 11:35
Тубольцева об обмене Хмелевски в «Ак Барс»: «Салават» хотел молодых игроков, «Авангард» отказался. ЦСКА вышел из гонки, узнав сумму компенсации»
38сегодня, 10:44
Харт выбирает между «Каролиной», «Вегасом» и еще одним-двумя клубами НХЛ. Экс-вратарь «Филадельфии» подпишет контракт после 1 октября (The Athletic)
3сегодня, 10:30
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
1сегодня, 10:15
Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды – новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»
18сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Браташ об увольнении Миронова из «Лады»: «Не удивлен. От меня отказались так же быстро, хотя я проявлял себя»
1 минуту назад
Неделькович о предсезонных матчах НХЛ: «Интенсивность не та, внимание к деталям не столь серьезное. Но это часть подготовки, их не избежать»
24 минуты назад
Хайруллин о 2:4 с «Авангардом»: «Нас обыграл Серебряков. СКА создал много моментов, надо было забивать»
1сегодня, 12:34
Плющев о старте «Торпедо»: «Неприятности рано или поздно начнутся, сезон длинный. Исаков вселил в игроков уверенность, в него поверили»
сегодня, 12:21
Пономарев о победе «Авангарда»: «Каждый матч против СКА – принципиальный. Вышли совершенно другой командой на 3-й период»
сегодня, 11:23
Кноблаух поздравил Подколзина с новым контрактом в «Эдмонтоне»: «Приятно знать, что ты с нами еще на несколько лет. Рад за тебя»
2сегодня, 11:12
«Адмирал» расторг контракт с Валентином Демченко. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом сезоне
сегодня, 10:57
Бурдасов о «Барысе»: «Подход Мамбеталиева к тренировочному процессу был шоком. Мы все выполняли, если он с нами не контактирует – ладно»
сегодня, 09:21
Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»
5сегодня, 09:07
Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»
сегодня, 07:40