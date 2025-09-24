Федотов об обмене в «Коламбус»: «Чувствую себя иначе, чем год назад – сейчас я на правильном пути. У меня большие ожидания»

Иван Федотов прокомментировал обмен в «Коламбус» из «Филадельфии».

Сейчас жена 28-летнего вратаря ждет ребенка. Роды должны пройти в ближайшее время.

«Время подобрано идеально (смеется). Но это часть работы, нужно всегда быть готовым. У меня большие ожидания: я знаю, что нужно делать на льду и вне его. Нужно быть терпеливым, и все будет хорошо.

Не хочу слишком сильно на себя давить, но я чувствую себя иначе, чем год назад. У меня было много времени, чтобы все проанализировать, и я уверен, что сейчас нахожусь на правильном пути. Нужно просто перевести дух и начать все заново.

За последний год я получил богатый опыт: были и хорошие, и плохие моменты. Любой опыт полезен», – сказал вратарь «Коламбуса » Иван Федотов .

Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте