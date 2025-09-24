Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте

Иван Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в матче с «Баффало».

Вратарь «Коламбуса » вышел в старте на предсезонный матч с «Сэйбрс» (1:2).

За 40 минут россиянин отразил 24 из 25 бросков по своим воротам. На третий период вышел Зак Савченко, отразивший 8 из 9 бросков.

Напомним, что в этом месяце «Филадельфия» обменяла бывшего голкипера ЦСКА в «Блю Джекетс».