Федотов об обмене из «Филадельфии»: «Спасибо фанатам, которые поддерживали и критиковали меня. Это показывает, насколько клуб важен для вас»

Иван Федотов прокомментировал обмен из «Филадельфии» в «Коламбус».

Российский голкипер выступал за «Флайерс » с апреля 2024 года.

«Хочу выразить огромную благодарность организации. Там работают замечательные люди, они очень много сделали для меня и моей семьи. Я это ценю и желаю им всего самого наилучшего!

Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и критиковали. Это показывает, насколько клуб важен для вас», – сказал вратарь «Коламбуса » Иван Федотов .

«Коламбус» планирует отправить Федотова в АХЛ (Аарон Порцлайн)