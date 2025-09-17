Федотов об обмене из «Филадельфии»: «Спасибо фанатам, которые поддерживали и критиковали меня. Это показывает, насколько клуб важен для вас»
Иван Федотов прокомментировал обмен из «Филадельфии» в «Коламбус».
Российский голкипер выступал за «Флайерс» с апреля 2024 года.
«Хочу выразить огромную благодарность организации. Там работают замечательные люди, они очень много сделали для меня и моей семьи. Я это ценю и желаю им всего самого наилучшего!
Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали и критиковали. Это показывает, насколько клуб важен для вас», – сказал вратарь «Коламбуса» Иван Федотов.
«Коламбус» планирует отправить Федотова в АХЛ (Аарон Порцлайн)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Ивана Федотова
