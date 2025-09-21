  • Спортс
  У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»
У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»

У Ивана Проворова родился сын.

Супруга защитника «Коламбуса» опубликовала совместное фото с хоккеистом и ребенком. 

«Наш сын родился 30 августа 🩵. Он выглядел точно также, как его отец, так что было уместно, чтобы его тоже звали Иван! Добро пожаловать в мир, Ванечка, мы так тебя любим», – написала Мэдисон Лейт.  

Она добавила: «Дрейк (домашний пес семьи, аккаунт в инстаграме которого насчитывает 1 млн подписчиков – Спортс’‘) решил, что лучше поплавает, чем будет фотографироваться со своим новорожденным братиком… если это о чем-то говорит». 

Изображение: инстаграм Мэдисон Лейт

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Мэдисон Лейт
