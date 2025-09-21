У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»
У Ивана Проворова родился сын.
Супруга защитника «Коламбуса» опубликовала совместное фото с хоккеистом и ребенком.
«Наш сын родился 30 августа . Он выглядел точно также, как его отец, так что было уместно, чтобы его тоже звали Иван! Добро пожаловать в мир, Ванечка, мы так тебя любим», – написала Мэдисон Лейт.
Она добавила: «Дрейк (домашний пес семьи, аккаунт в инстаграме которого насчитывает 1 млн подписчиков – Спортс’‘) решил, что лучше поплавает, чем будет фотографироваться со своим новорожденным братиком… если это о чем-то говорит».
Изображение: инстаграм Мэдисон Лейт
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: инстаграм Мэдисон Лейт
