У Проворова родился сын: «Выглядел как отец, так что было уместно назвать его Иваном»

У Ивана Проворова родился сын.

Супруга защитника «Коламбуса» опубликовала совместное фото с хоккеистом и ребенком.

«Наш сын родился 30 августа 🩵. Он выглядел точно также, как его отец, так что было уместно, чтобы его тоже звали Иван! Добро пожаловать в мир, Ванечка, мы так тебя любим», – написала Мэдисон Лейт.

Она добавила: «Дрейк (домашний пес семьи, аккаунт в инстаграме которого насчитывает 1 млн подписчиков – Спортс’‘) решил, что лучше поплавает, чем будет фотографироваться со своим новорожденным братиком… если это о чем-то говорит».

Изображение: инстаграм Мэдисон Лейт