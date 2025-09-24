Шевченко о «Салавате»: «Их счета арестуют в ближайшее время – налоги не выплачены, денег не будет до февраля. Все очень плохо»

Алексей Шевченко заявил, что банковские счета «Салавата Юлаева» скоро арестуют.

Ранее уфимский клуб обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс» на фоне финансовых проблем.

«В ближайшее время арестуют и заблокируют все счета «Салавата Юлаева ». Потому что налоги не выплачены, до февраля у клуба не будет денег.

Опять будут задержки по зарплате, придется брать кредиты. Все очень плохо. Мне очень жаль Уфу», – сказал журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Салават Юлаев» в финансовом кризисе. А где деньги?