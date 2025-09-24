Агент Калинюка про обмен в «Салават» на Хмелевски: «Уайатт до сих не понял, что переход состоялся, думаю. Мы этого не ожидали, были очень удивлены»

  • Спортс
0

Агент Уайатта Калинюка высказался о переходе защитника в «Салават Юлаев».

Во вторник уфимский клуб обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс». Взамен «Салават» получил денежную компенсацию и Уайатта Калинюка.

– Как восприняли обмен лично вы и Уайатт?

– Если честно, то мы этого не ожидали и были очень удивлены. Но с другой стороны, все что ни делается, к лучшему. Так что Уайатт будет играть за Уфу.

– Все-таки какая была реакция у Калинюка? Что он сказал?

– Думаю, он до сих не понял, что этот обмен состоялся.

– Почему у Калинюка не получилось в Казани?

– Не могу сказать. Прошло очень мало времени, возможно в этом причина.

– Что обещают в Уфе? В какой роли его видят?

– С их стороны пока ничего такого не было. Они лишь ждут игрока в свое расположение. Все остальное будет позже при личной встрече, – сказал агент игрока Иван Ботев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
