Тардиф о допуске России: «Следующее решение будет принято в феврале 2026-го. Ничего не изменилось»

Люк Тардиф заявил, что ИИХФ обсудит допуск сборной России в феврале 2026-го.

Национальные команды России отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

«Ничего не изменилось: следующее решение по возвращению или невозвращению сборной России будет принято в феврале 2026 года», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф .

Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»