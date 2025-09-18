Тардиф о том, будет ли Овечкин введен в Зал славы ИИХФ: «Конечно, это произойдет. Нам нужно создать лучшие условия, чтобы дать ему заслуженное посвящение»
Люк Тардиф заявил, что Александр Овечкин будет введен в Зал славы ИИХФ.
17 сентября Овечкину исполнилось 40 лет. Он является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России и обладателем Кубка Стэнли-2018 в составе «Вашингтона»
6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
«Конечно, это (включение Овечкина в Зал славы ИИХФ) произойдет. Должно пройти два года после выхода на пенсию.
Нам нужно создать лучшие условия, чтобы дать ему заслуженное посвящение», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
