«Адмирал» расторг контракт с Валентином Демченко. Форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в прошлом сезоне
«Адмирал» расторг контракт с Валентином Демченко.
В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал за «Юность», став лучшим бомбардиром как регулярного чемпионата Беларуси, так и розыгрыша плей-офф.
Демченко набрал 65 (20+45) очков при полезности «плюс 41» в 52 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (4+13) баллов при полезности «плюс 8» в 15 играх.
Нападающий не сыграл ни одного матча за «Адмирал» в текущем FONBET чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
