Бурдасов может продолжить карьеру в «Ладе» (Артур Хайруллин)

Антон Бурдасов может продолжить карьеру в «Ладе» .
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В данный момент 34-летний экс-форвард «Трактора», СКА, «Авангарда», ЦСКА и «Салавата» находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Барыс».
