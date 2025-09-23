Бурдасов может продолжить карьеру в «Ладе» (Артур Хайруллин)

Антон Бурдасов может продолжить карьеру в «Ладе» .

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В данный момент 34-летний экс-форвард «Трактора», СКА, «Авангарда», ЦСКА и «Салавата» находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Барыс».

Со статистикой выступлений Бурдасова в лиге можно ознакомиться здесь .