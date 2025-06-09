«Адмирал» подписал Валентина Демченко – лучшего бомбардира регулярки и плей-офф прошлого сезона в Беларуси. Он набрал 82 очка в общей сложности
Валентин Демченко перешел в «Адмирал».
23-летний белорусский нападающий подписал двусторонний контракт на один сезон с дальневосточным клубом.
В прошлом сезоне Валентин Демченко выступал за «Юность», став лучшим бомбардиром как регулярного чемпионата Беларуси, так и розыгрыша плей-офф.
Форвард набрал 65 (20+45) очков при полезности «плюс 41» в 52 матчах регулярного чемпионата.
В плей-офф на его счету 17 (4+13) баллов при полезности «плюс 8» в 15 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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