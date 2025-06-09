«Адмирал» подписал Валентина Демченко – лучшего бомбардира регулярки и плей-офф прошлого сезона в Беларуси. Он набрал 82 очка в общей сложности

Валентин Демченко перешел в «Адмирал».

23-летний белорусский нападающий подписал двусторонний контракт на один сезон с дальневосточным клубом.

В прошлом сезоне Валентин Демченко выступал за «Юность », став лучшим бомбардиром как регулярного чемпионата Беларуси, так и розыгрыша плей-офф.

Форвард набрал 65 (20+45) очков при полезности «плюс 41» в 52 матчах регулярного чемпионата.

В плей-офф на его счету 17 (4+13) баллов при полезности «плюс 8» в 15 играх.