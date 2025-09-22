  • Спортс
  • Тамбиев о том, что в «Адмирале» стал мягче: «Понял, что важно не только требовать, но и помогать. Главное – учить ребят играть в хоккей. Если у них не получается – виноват тренер»
2

Леонид Тамбиев сказал, что работа в «Адмирале» сделала его характер более мягким.

– Многие отмечают, что работа на Дальнем Востоке сделала вас более мягким и понимающим тренером, особенно в общении с игроками. Как вы к этому пришли?

– Тут есть специфика. Я сам нахожусь с ними в тех же условиях - перелеты, часовые пояса. Мы все вместе переживаем. Поэтому хорошо их понимаю. А второй момент - я пришел к мысли, что главное для тренера - учить ребят играть в хоккей. Это основа. Если что-то у них не получается, виноват тренер. Значит, не научил, не достучался.

– Был какой-то момент, который заставил вас это переосмыслить?

– Да. Второй сезон «Адмирала» после удачного плей-офф, когда мы вышли во второй раунд, получился провальным. Я сделал выводы, пересмотрел работу и отношения с игроками.

Осознал, что в ряде ситуаций надо быть гибче. Конечно, все мы эмоциональные, я тоже не люблю проигрывать. Но понял, что важно не только требовать, но и учить, помогать, – сказал главный тренер «Адмирала». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
