Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ

Александр Овечкин постоял на кассе в магазине, продавая кукурузные хлопья.

Сеть магазинов в Вашингтоне выпустила лимитированную серию хлопьев Ovi’s Great Crunch в честь рекорда капитана «Кэпиталс » по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В рамках акции Овечкин некоторое время поработал в магазине, а также помогал обзванивать покупателей и упаковывать продукты.

«Это очень весело. Мы делаем доброе дело, и проводить время с нашими болельщиками – одно из самых важных дел для нас», – сказал Александр Овечкин .

Фото: t.me/hockey_sportsru