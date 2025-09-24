  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ
Фото
2

Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ

Александр Овечкин постоял на кассе в магазине, продавая кукурузные хлопья.

Сеть магазинов в Вашингтоне выпустила лимитированную серию хлопьев Ovi’s Great Crunch в честь рекорда капитана «Кэпиталс» по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В рамках акции Овечкин некоторое время поработал в магазине, а также помогал обзванивать покупателей и упаковывать продукты.

«Это очень весело. Мы делаем доброе дело, и проводить время с нашими болельщиками – одно из самых важных дел для нас», – сказал Александр Овечкин.

Фото: t.me/hockey_sportsru

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
еда
logoНХЛ
logoВашингтон
фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы. Он не сыграл с «Бостоном» в первом выставочном матче
16вчера, 15:39
Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»
вчера, 12:27
Миронов об Овечкине: «Он пахал, когда в локаут приезжал в «Динамо». И остался открытым человеком, с которым можно было спокойно пойти в «Макдональдс»
вчера, 09:17
Главные новости
Харт выбирает между «Каролиной», «Вегасом» и еще одним-двумя клубами НХЛ. Экс-вратарь «Филадельфии» подпишет контракт после 1 октября (The Athletic)
8 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
23 минуты назад
Ротенберг о детском хоккее: «У нас растут звезды – новые Капризовы, Малкины и даже Овечкины. Очень много сильных ребят, которым сейчас до 20 лет»
437 минут назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
2853 минуты назад
Дегтярев о любимых спортсменах детства: «Третьяк – легенда, мы в Думе вместе работали. В футболе – Яшин, известная на весь мир фигура»
42сегодня, 09:32
«Ак Барс» контактировал с агентом Хмелевски. Клуб работает над подписанием форварда («Бизнес Online»)
16сегодня, 08:53
Ротенберг о недопуске России на ОИ-2026: «Мы скоро вернемся, просто еще не знаем дату. Сейчас нужно развивать детско-юношеский хоккей, открывать школы»
28сегодня, 08:40
«Локомотив» отдал Лихачева в аренду «Амуру». У форварда 2 игры и 0 очков в текущем сезоне
8сегодня, 08:25
«Авангард» предлагал 330 млн рублей «Салавату» за Хмелевски. «Ак Барс» еще не связывался с форвардом, обменянным в казанский клуб («Матч ТВ»)
35сегодня, 08:15
Шевченко о Хмелевски: «Есть продолжение. Он отказывается ехать в «Ак Барс». Хочет в «Авангард»
62сегодня, 07:48
Ко всем новостям
Последние новости
Бурдасов о «Барысе»: «Подход Мамбеталиева к тренировочному процессу был шоком. Мы все выполняли, если он с нами не контактирует – ладно»
сегодня, 09:21
Плющев о победной серии «Металлурга»: «Была тройная профилактика от руководства клуба – успокоили Разина, дали интервью и сводили команду в цеха ММК»
3сегодня, 09:07
Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»
сегодня, 07:40
Фастовский о проблемах «Ак Барса»: «Слишком робко играют, не хватает наглости. В КХЛ сейчас этот прагматизм уходит. Но трагедии нет, клуб остается солидным»
1сегодня, 07:10
Ларионов-младший после 2:4 от «Авангарда»: «Результат не отражает игры СКА. Невозможно выигрывать каждый матч, это не футбольная Премьер-лига и не американский футбол»
11сегодня, 06:25
Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива». Форвард уже играл за клуб из Хабаровска в сезоне-2022/23
сегодня, 06:15
Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»
2сегодня, 05:15
Вратарь «Торонто» Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков за один период и овертайм в матче с «Оттавой» на предсезонке. «Лифс» уступили – 2:3 после 2:0
сегодня, 04:34
Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте
сегодня, 03:55
Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»
1вчера, 22:01