Овечкин поработал в магазине, продавая лимитированную серию хлопьев. Их выпустили в честь рекорда по голам в регулярках НХЛ
Александр Овечкин постоял на кассе в магазине, продавая кукурузные хлопья.
Сеть магазинов в Вашингтоне выпустила лимитированную серию хлопьев Ovi’s Great Crunch в честь рекорда капитана «Кэпиталс» по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
В рамках акции Овечкин некоторое время поработал в магазине, а также помогал обзванивать покупателей и упаковывать продукты.
«Это очень весело. Мы делаем доброе дело, и проводить время с нашими болельщиками – одно из самых важных дел для нас», – сказал Александр Овечкин.
Фото: t.me/hockey_sportsru
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости