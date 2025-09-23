Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы. Он не сыграл с «Бостоном» в первом выставочном матче

Александр Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы.

Как сообщает журналист Том Гулитти, капитан «столичных» вышел на лед перед занятиями и помогал Чарли Линдгрену разминаться сегодня, но затем Овечкин покинул площадку.

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери отметил, что пока не знает, сможет ли Овечкин завтра тренироваться вместе с командой, ему предстоит обсудить это с физиотерапевтом.

Напомним, ранее 40-летний капитан «столичных» не вошел в заявку команды на первую выставочную игру перед сезоном – против «Бостона» (5:2).

Ранее сообщалось , что Овечкин пропустил несколько тренировок команды из-за травмы нижней части тела.

В следующем предсезонном матче «Вашингтон » дома сыграет с «Филадельфией», игра состоится в ночь на 26 сентября.