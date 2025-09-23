  • Спортс
Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы. Он не сыграл с «Бостоном» в первом выставочном матче

Александр Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы.

Как сообщает журналист Том Гулитти, капитан «столичных» вышел на лед перед занятиями и помогал Чарли Линдгрену разминаться сегодня, но затем Овечкин покинул площадку. 

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери отметил, что пока не знает, сможет ли Овечкин завтра тренироваться вместе с командой, ему предстоит обсудить это с физиотерапевтом. 

Напомним, ранее 40-летний капитан «столичных» не вошел в заявку команды на первую выставочную игру перед сезоном – против «Бостона» (5:2). 

Ранее сообщалось, что Овечкин пропустил несколько тренировок команды из-за травмы нижней части тела. 

В следующем предсезонном матче «Вашингтон» дома сыграет с «Филадельфией», игра состоится в ночь на 26 сентября. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Тома Гулитти в X
