Миронов об Овечкине: «Он пахал, когда в локаут приезжал в «Динамо». И остался открытым человеком, с которым можно было спокойно пойти в «Макдональдс» поесть»

Андрей Миронов поделился мнением об Александре Овечкине.

В сезоне-2024/25 форвард «Вашингтона » стал лучшим снайпером в истории НХЛ .

– В межсезонье вы виделись с Александром Овечкиным, играли с ним в «Матче года». Приятно было увидеть его, поздравить с этим рекордом?

– Да, конечно. Здорово шоу организовали, когда его поздравляли. Когда он забил, то я ему, естественно, написал. Приятно было и с другими ребятами встретиться, пообщаться, которые за океаном играют. «Матч года» – очень классное мероприятие.

– В общении Овечкин кажется простым человеком, без какой-то звездности…

– Да, без короны на голове. Он простой всегда. Можешь его что-то спросить, и он нормально поговорит и почти ни в чем не откажет.

– В чем уникальность Овечкина, что он смог побить такой выдающийся рекорд?

– Это совокупность таланта, здоровья, трудолюбия, воспитания, которое идет от родителей, и его личных качеств.

Помню, когда в локаут он приезжал в «Динамо », то пахал что на льду, что в зале. И остался открытым человеком, с которым можно было спокойно пойти в «Макдональдс» поесть, – сказал защитник «Спартака » Андрей Миронов.