Владимир Плющев: «В «Динамо» системные проблемы тянутся с прошлого сезона. Обидно за болельщиков, они давно ждут игры, которая должна быть у столичного клуба»

Владимир Плющев оценил игру «Динамо» на старте FONBET Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла 3 матча из 7 с начала сезона и идет 9-й на Западе с 7 очками.

– На Западе внезапно повалилось московское «Динамо». Хотя ничего не предвещало. В чем вы видите причину? Перебродила команда с одним тренером?

– В «Динамо» проблемы, которые я не хотел бы обсуждать во всеуслышание. Там системные проблемы. Они тянутся с прошлого сезона. Но, к сожалению, на них не совсем внимательно обращали внимание.

Вот они и раскрываются в новом сезоне в новом качестве. Обидно, конечно, за болельщиков клуба, потому что они давно ждут от «Динамо » игры, которая должна быть у столичного клуба, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.