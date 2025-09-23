Владимир Плющев: «В «Динамо» системные проблемы тянутся с прошлого сезона. Обидно за болельщиков, они давно ждут игры, которая должна быть у столичного клуба»
Владимир Плющев оценил игру «Динамо» на старте FONBET Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова выиграла 3 матча из 7 с начала сезона и идет 9-й на Западе с 7 очками.
– На Западе внезапно повалилось московское «Динамо». Хотя ничего не предвещало. В чем вы видите причину? Перебродила команда с одним тренером?
– В «Динамо» проблемы, которые я не хотел бы обсуждать во всеуслышание. Там системные проблемы. Они тянутся с прошлого сезона. Но, к сожалению, на них не совсем внимательно обращали внимание.
Вот они и раскрываются в новом сезоне в новом качестве. Обидно, конечно, за болельщиков клуба, потому что они давно ждут от «Динамо» игры, которая должна быть у столичного клуба, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Татар-информ»
