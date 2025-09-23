Разин о 3:2 со «Спартаком»: «У «Металлурга» некоторые хоккеисты были не на своем уровне: ноги не бежали, голова не соображала. Игра с ЦСКА отобрала много сил и эмоций»

Андрей Разин подвел итоги игры со «Спартаком» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Металлург» обыграл красно-белых в домашнем матче со счетом 3:2 ОТ. Ранее магнитогорский клуб победил ЦСКА (5:4).

«Последняя игра с ЦСКА отобрала много сил и эмоций. Сегодня некоторые хоккеисты были не на своем уровне: ноги не бежали, голова не соображала. Поэтому я очень рад победе.

И очень рад, что молодые ребята сыграли первую скрипку. Те, кто обычно выходит 13-м нападающим, знают, что не будут сидеть весь матч на лавке.

За время моей работы в «Металлурге» – это уже третий сезон – 13-й нападающий всегда получает игровое время. Мы стараемся брать такого игрока, который в любой момент готов отдать максимум», – сказал главный тренер «Металлурга ».