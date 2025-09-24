Разин о том, что у Ткачева нет голов в 8 матчах за «Металлург» в сезоне: «7 очков – неплохой результат. Он уже прошел через разные ситуации, не вижу психологических спадов или срывов»

Андрей Разин высказался о том, что у Владимира Ткачева нет голов в текущем сезоне.

29-летний форвард, ставший игроком магнитогорцев после ухода из «Авангарда», набрал 7 (0+7) очков в 8 играх в текущем чемпионате FONBET КХЛ.

– Вы говорили про Романа Канцерова и Никиту Михайлиса: когда у них не получается реализовать моменты, они начинают себя «подъедать», рефлексировать.

Насколько Владимир Ткачев в этом смысле склонен к негативу? Он много делает, у него много моментов, но шайба не идет в ворота. Или он реагирует спокойно?

– Восемь игр, семь очков – неплохой результат. Моменты для голов есть. Думаю, он уже прошёл через разные ситуации, поэтому не вижу у него психологических спадов или срывов. Кажется, он относится к этому спокойно, – сказал главный тренер «Металлурга » после матча со «Спартаком » (3:2 ОТ).