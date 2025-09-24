  • Спортс
Ларионов о болельщиках «Авангарда» на арене СКА: «Было много. Думаю, это из-за «Газпромнефти» – у них в Петербурге штаб-квартира, скупили билеты. Для наших фанатов это стимул быть громче»

Игорь Ларионов высказался о болельщиках «Авангарда» на арене СКА.

Во вторник петербургский клуб проиграл команде тренера Ги Буше со счетом 2:4 в Ледовом дворце. 

– Не возникло ли когнитивного диссонанса: вы дома, но болельщики «Авангарда» громко поддерживали своих.

– Не могу здесь давать оценку. Игра – для зрителей. Что происходило на трибунах, это праздник хоккея. Если люди радуются хорошим голам – прекрасно. Сегодня много было болельщиков «Авангарда».

У меня был подобный опыт в «Детройте». Часть города зимой находилась в теплых краях – на выезде половина арены болела за нас.

Думаю, это связано с корпорацией «Газпромнефть» – у них в Санкт-Петербурге штаб-квартира, много сотрудников. Они все билеты скупили. Я так полагаю.

Надеюсь, все зрители получили удовольствие. Кто кого перекричал – для наших болельщиков это стимул быть громче в следующий раз, – сказал главный тренер СКА

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
