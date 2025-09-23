  • Спортс
Ларионов о 2:4 от «Авангарда»: «Один из лучших матчей СКА по качеству, тот уровень, который мы хотим видеть. Мы создали массу моментов, не хватило хладнокровия. Команда будет расти»

Игорь Ларионов положительно оценил игру СКА в матче с «Авангардом».

Петербургский клуб уступил команде Ги Буше со счетом 2:4 в домашней игре. 

– Соперника с победой, непростая игра, оставила небольшой осадок в плане результата, но по качеству это был один из лучших матчей. Это тот уровень, который мы хотим видеть. Игра держала в напряжении весь матч, давала возможность выиграть гораздо раньше, но результат такой.

– Чего не хватило, чтобы перевести в овертайм?

– Можно разделить игру на фрагменты. Сложно начинать с 0:2. Нельзя давать такой заряд уверенности сопернику. Дальше мы создали большую массу голевых моментов, не хватило хладнокровия. Вратарь соперника сыграл блестяще. Мы не получаем тех голов, которые получает «Авангард».

Думаю, все будет в порядке. Длинный сезон. С каждым матчем делаешь какие‑то выводы, чтобы команда начинала более ярко, более агрессивно. Важно вести в счете. Хладнокровия при завершении не хватает. Это все приходит с опытом. Команда будет расти, – сказал главный тренер СКА

Источник: «Матч ТВ»
