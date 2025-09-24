Ларионов о СКА: «Мы не будем играть от обороны или ставить «автобус» в средней зоне – неважно, где проходит матч. Хотим, чтобы КХЛ это понимала»

Игорь Ларионов заявил, что СКА при нем не будет ставить «автобус».

– В чем заключается ваш подход к изучению соперника в регулярке? Ги Буше сказал, что они больше ориентируются на свою игру.

– Абсолютно такой же. Мы уважаем любого соперника, но все зависит от того, как играем мы. У нас команда очень талантливая, интересная. Естественно, смотрим на бригады большинства-меньшинства. Но нельзя говорить, что мы кого-то боимся.

Мы не будем играть от обороны или ставить «автобус» в средней зоне – неважно, где мы играем. Хотим, чтобы лига это понимала.

Смотреть скучный хоккей: через стекло, борт, подставления в средней зоне – это имеет право на жизнь, но тогда мы потеряем ту изюминку и динамику, к которой стремимся, – сказал главный тренер СКА после домашнего поражения от «Авангарда» (2:4).