«Авангард» подписал Анселя Галимова на год. Для 34-летнего форварда это второй приход в клуб

«Авангард» подписал Анселя Галимова на год.

Для 34-летнего форварда это второй приход в омский клуб – ранее он выступал за него с 2017 по 2019 год.

В прошлом сезоне Галимов выступал за «Спартак». На его счету 57 матчей и 26 (14+12) очков в регулярном чемпионате при полезности «плюс 18». В плей-офф он забросил 2 шайбы в 11 играх.

Всего в КХЛ у него 679 игр с учетом плей-офф и 226 (117+109) очков.