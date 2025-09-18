Сопин о Галимове: «Ансель добавит «Авангарду» скорости и глубины. Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки»

Алексей Сопин высказался о переходе Анселя Галимова в «Авангард».

«Ансель Галимов – игрок «Авангарда». Нам был крайне необходим игрок, который может сыграть в центре и на краю атаки, а также в большинстве и меньшинстве.

После успешного сезона в «Спартаке » Ансель неожиданно вышел на рынок свободных агентов. Он добавит команде скорости и глубины. Рады приветствовать Анселя в рядах «Авангарда»!» – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .

Ансель Галимов об уходе из «Спартака»: «Меня решили понизить на 30%. Сказал, что у меня и так небольшой контракт, получил ответ, что в таком случае меня не видят в команде»