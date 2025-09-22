Ансель Галимов: «В «Авангарде» играет больше воспитанников Нижнекамска, чем в самом «Нефтехимике». Столько ребят проявляют себя, но почему-то в родном клубе их нет, да?»

Ансель Галимов высказался касательно нижнекамских воспитанников в КХЛ.

– В «Авангарде» у вас потихоньку образуется настоящий нижнекамский клан с Дамиром Шарипзяновым и Наилем Якуповым. Шутите на эту тему?

– Слушайте, да здесь в Омске сейчас играет больше воспитанников Нижнекамска, чем в самом Нижнекамске сейчас. Мне кажется, это о чем-то да говорит.

– «Ак Барсу» и «Нефтехимику» стоит задуматься, куда убегают их таланты?

– Наверное, но не мне об этом судить. Пусть они сами об этом думают.

– И все-таки здорово же видеть такую рекламу нижнекамского хоккея в стране? Столько ребят проявляют себя из школы «Нефтехимика» сейчас по всей КХЛ.

– Действительно, столько ребят проявляют себя, мы их видим…

Но почему-то в родном клубе их нет, да? Интересно – почему? Есть о чем задуматься, – сказал нападающий «Авангарда» Ансель Галимов.