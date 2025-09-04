Дементьев о Ткачеве в «Металлурге»: «Идеальный игрок для системы Разина. Любители хоккея помнят, как играл Андрей – прослеживается аналогия их действий»
Алексей Дементьев считает, что Владимиру Ткачеву подходит система Андрея Разина.
– Что ждать от Владимира Ткачева в новом сезоне? Подходит ли ему система Разина?
– Ткачев является идеальным игроком для системы Андрея Разина. Любители хоккея со стажем помнят, как играл Разин, здесь прослеживается аналогия их действий.
Может быть, с большим коэффициентом завершения у Ткачева, – заявил хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости