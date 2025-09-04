  • Спортс
1

Дементьев о Ткачеве в «Металлурге»: «Идеальный игрок для системы Разина. Любители хоккея помнят, как играл Андрей – прослеживается аналогия их действий»

Алексей Дементьев считает, что Владимиру Ткачеву подходит система Андрея Разина.

– Что ждать от Владимира Ткачева в новом сезоне? Подходит ли ему система Разина?

– Ткачев является идеальным игроком для системы Андрея Разина. Любители хоккея со стажем помнят, как играл Разин, здесь прослеживается аналогия их действий.

Может быть, с большим коэффициентом завершения у Ткачева, – заявил хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
