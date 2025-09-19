Разин об игре «Металлурга» в большинстве: «Развели Пресса и Ткачева – получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака, у него получается»

Андрей Разин высказался о результативной игре форварда Дерека Барака.

В трех последних матчах «Металлурга » в FONBET КХЛ 30-летний канадец набрал 6 (5+1) очков.

– Дерек Барак забивает третий матч подряд. Что изменилось за короткий срок: еще недавно был запасным, а сейчас один из лидеров? И как сделать так, чтобы он продолжал играть на этом уровне? В прошлом сезоне у него тоже был «убойный» сентябрь, а потом он пропал на полсезона.

– Все его голы - в большинстве. Мы нашли ему место там, у него получается. Но хотелось бы, чтобы и в равных составах их звено прибавляло.

– Большинство у вас значительно улучшилось. Можете объяснить, что именно Барак привнес в спецбригаду? У него пошли голы и сам розыгрыш стал выглядеть куда эффективнее, чем на старте сезона.

– Мы подобрали сочетания. Раньше, если вы заметили, у нас вместе играли Пресс и Ткачев. Сейчас развели их, и получилось как две скрипки в разных оркестрах. Нашли место и для Барака. Перед матчем с Казанью одна бригада – с Михайлисом , Вовченко и Прессом - забивала.

На выезде сработала бригада с Ткачевым . Сегодня забили ребята с Михайлисом, и еще Барак отличился, выйдя вместо Джонсона. То есть три гола забила другая бригада. Это и есть плюс: когда не получается у одной пятёрки, результат приносит вторая, – сказал главный тренер магнитогорцев после победы над «Барысом» (5:1) в FONBET КХЛ.