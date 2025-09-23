«Металлург» выиграл 5 матчей подряд, команда Разина вышла на 1-е место в КХЛ. У «Спартака» 5-е поражение в 8 играх сезона
«Металлург» одержал 5 побед подряд в FONBET Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Спартак» (3:2 ОТ) в домашнем матче.
Таким образом, «Металлург» набрал 14 очков в 8 играх и занимает 1-е место в таблице КХЛ.
«Спартак» проиграл 5-й матч из 8 с начала сезона. Команда Алексея Жамнова идет 5-й на Западе с 9 баллами.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
