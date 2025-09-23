Ги Буше о том, что «Авангард» в Петербурге поддерживали сильнее СКА: «Не удивлен. Ррад, что у нас такие болельщики. У «Монреаля» или «Торонто» тоже много фанатов в гостевых играх»
Ги Буше поблагодарил болельщиков «Авангарда» за поддержку в Санкт-Петербурге.
Омский клуб на выезде обыграл СКА со счетом 4:2 в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
– Вас шокировало, что в Санкт‑Петербурге «Авангард» поддерживали сильнее, чем СКА?
– Я не так удивлен. Еще понял это по ходу прошлого сезона, когда нас поддерживали в других городах. Сейчас это не является сюрпризом. Рад, что у нас такие болельщики.
Можно вспомнить примеры «Монреаля» или «Торонто», у которых много болельщиков не только дома, но и в гостях. Мы благодарим наших фанатов, – сказал главный тренер «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости