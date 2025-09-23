«Авангард» выиграл 6-й матч подряд, победив СКА – 4:2. Команда Ги Буше идет 2-й на Востоке
«Авангард» одержал 6 побед подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше обыграла СКА в выездном матче со счетом 4:2.
У «Авангарда» лишь 1 поражение в этом сезоне – от «Ак Барса» (1:2). Омский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 12 баллов после 7 матчей.
СКА прервал серию из 4 побед подряд, проиграв в 3-й раз в этом сезоне. У команды Игоря Ларинова 9 баллов в 7 матчах и 4-е место на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
