«Авангард» выиграл 6-й матч подряд, победив СКА – 4:2. Команда Ги Буше идет 2-й на Востоке

«Авангард» одержал 6 побед подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше обыграла СКА в выездном матче со счетом 4:2.

У «Авангарда » лишь 1 поражение в этом сезоне – от «Ак Барса» (1:2). Омский клуб занимает 2-е место в таблице Восточной конференции, набрав 12 баллов после 7 матчей.

СКА прервал серию из 4 побед подряд, проиграв в 3-й раз в этом сезоне. У команды Игоря Ларинова 9 баллов в 7 матчах и 4-е место на Западе.