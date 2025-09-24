Антон Бурдасов заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру.

В данный момент 34-летний экс-форвард «Трактора», СКА, «Авангарда», ЦСКА и «Салавата» находится без контракта. В прошлом сезоне он выступал за «Барыс».

– Ты не думал завершить карьеру? Сейчас подходящий момент: возраст позволяет, большие деньги зарабатывать необязательно. Может, стоит попробовать себя в тренерстве или уйти в другие увлечения?

– Здоровья – вагон, сижу, жду подходящего варианта. Уверен, что смогу помочь команде, если будет вызов и мотивация. Хочется, чтобы клуб действительно претендовал на что-то серьезное.

Пока никаких проблем – нет такого, что по утрам еле встаю, в футбол играю с футболистами по полтора часа, они по 50 килограммов все весят – иди побегай за ними. С точки зрения формы все в порядке. Придет время – подумаю о тренерстве.

Это было бы интересно. Особенно в работе над большинством. У нас в лиге мало настоящих специалистов такого уровня. Вспомню Шафранова, Курьянова , Алексея Викторовича Тертышного – очень сильные тренеры.

Если, например, у Тертышного все карты на руках, ему дают работать и никто не лезет, то это сильнейший специалист. Он настолько фанат, что я был в шоке. Таких людей должно быть больше, – сказал нападающий Антон Бурдасов .

Бурдасов о КХЛ: «Уровень снизился, факт. Раньше в первых звеньях играли мастера, «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. Сейчас по 4-5 выходов «2 в 1» за период – и ноль голов»