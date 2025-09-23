Бурдасов о КХЛ: «Уровень снизился, факт. Раньше в первых звеньях играли мастера, «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. Сейчас по 4-5 выходов «2 в 1» за период – и ноль голов»

Антон Бурдасов считает, что уровень современной КХЛ снизился.

– Не кажется ли тебе, что уровень игры немного упал?

– Это не только мое мнение. Многие ребята, с кем я общаюсь, в том числе действующие игроки, говорят то же самое. Уровень снизился, это факт. Такой вектор развития у лиги сейчас, что сделать...

– Что чувствуешь, когда смотришь на хоккеистов из первых двух звеньев, которые не могут бросить по воротам?

– Иногда смешно. Вот ситуация: человек играет в топ-звене, получает шикарную передачу – и не может замкнуть. Но думаю, что внутри команды все равно общаются, ищут варианты, чтобы превратить эти моменты в голы.

Раньше ведь было совсем иначе: в первых двух звеньях играли мастера такого уровня, что «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. А сейчас за один период может быть по четыре-пять выходов «два в одного» – и ноль голов.

При этом и сейчас есть ребята, за которыми приятно наблюдать. Очень понравилось, как стал бросать Гончарук , классные голы кладет. Атанас (Василий Атанасов – Спортс’‘) тоже радует.

Много есть ребят, которые умеют по-настоящему здорово бросить. Мне в удовольствие смотреть такие моменты, когда шайба летит впритирочку. Нравятся такие, – сказал нападающий Антон Бурдасов .