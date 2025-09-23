  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бурдасов о КХЛ: «Уровень снизился, факт. Раньше в первых звеньях играли мастера, «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. Сейчас по 4-5 выходов «2 в 1» за период – и ноль голов»
11

Бурдасов о КХЛ: «Уровень снизился, факт. Раньше в первых звеньях играли мастера, «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. Сейчас по 4-5 выходов «2 в 1» за период – и ноль голов»

Антон Бурдасов считает, что уровень современной КХЛ снизился.

– Не кажется ли тебе, что уровень игры немного упал?

– Это не только мое мнение. Многие ребята, с кем я общаюсь, в том числе действующие игроки, говорят то же самое. Уровень снизился, это факт. Такой вектор развития у лиги сейчас, что сделать...

– Что чувствуешь, когда смотришь на хоккеистов из первых двух звеньев, которые не могут бросить по воротам?

– Иногда смешно. Вот ситуация: человек играет в топ-звене, получает шикарную передачу – и не может замкнуть. Но думаю, что внутри команды все равно общаются, ищут варианты, чтобы превратить эти моменты в голы.

Раньше ведь было совсем иначе: в первых двух звеньях играли мастера такого уровня, что «два в одного» давать было нельзя – тебе сразу воткнут. А сейчас за один период может быть по четыре-пять выходов «два в одного» – и ноль голов.

При этом и сейчас есть ребята, за которыми приятно наблюдать. Очень понравилось, как стал бросать Гончарук, классные голы кладет. Атанас (Василий Атанасов – Спортс’‘) тоже радует.

Много есть ребят, которые умеют по-настоящему здорово бросить. Мне в удовольствие смотреть такие моменты, когда шайба летит впритирочку. Нравятся такие, – сказал нападающий Антон Бурдасов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнтон Бурдасов
logoТорпедо
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
logoСергей Гончарук
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
2сегодня, 13:55
Сергей Гончарук: «Ни Олимпиаду, ни ЧМ без России не смотрю. Другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют»
6сегодня, 11:59
Алексей Кручинин: «Исаков достаточно требователен, но при этом уважает и доверяет. Его принцип: если хочешь импровизировать в атаке, будь добр отрабатывать в обороне»
сегодня, 09:27
Главные новости
«Авангард» выиграл 6-й матч подряд, победив СКА – 4:2. Команда Ги Буше идет 2-й на Востоке
1 минуту назад
Панарин вернется к тренировкам с «Рейнджерс» в ближайшее время. Форвард после травмы уже занимался на льду индивидуально
10 минут назад
КХЛ. СКА уступил «Авангарду», «Металлург» обыграл «Спартак», ЦСКА победил «Адмирал»
21712 минут назад
Жамнов о поражении от «Металлурга» и отстранении Морозова: «Спартак» сплотился. Это большая потеря, но после драки руками не машут, нужно время»
128 минут назад
Переход Хмелевски в «Авангард» был завершен на 95%, у игрока были билеты в Петербург на матч со СКА. «Ак Барс» связался с форвардом и договорился о переходе за несколько часов («Бизнес Online»)
1241 минуту назад
«Русская машина». Драйзайтль на русском поздравил Подколзина с продлением контракта с «Эдмонтоном»
759 минут назадФото
Разин о 3:2 со «Спартаком»: «У «Металлурга» некоторые хоккеисты были не на своем уровне: ноги не бежали, голова не соображала. Игра с ЦСКА отобрала много сил и эмоций»
1сегодня, 17:49
Ротенберг о букмекерах: «Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки. Благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры»
13сегодня, 17:07
«Металлург» выиграл 5 матчей подряд, команда Разина вышла на 1-е место в КХЛ. У «Спартака» 5-е поражение в 8 играх сезона
17сегодня, 16:28
«Эдмонтон» продлил контракт с Подколзиным на 3 года, зарплата форварда – 2,95 млн долларов за сезон
32сегодня, 16:15
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Плющев: «В «Динамо» системные проблемы тянутся с прошлого сезона. Обидно за болельщиков, они давно ждут игры, которая должна быть у столичного клуба»
3сегодня, 17:22
НХЛ. Выставочные матчи. «Монреаль» примет «Филадельфию», «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла»
сегодня, 16:56
Генменеджер «Ак Барса» о Хмелевски: «Один из лучших центрфорвардов КХЛ, усилит наши первые звенья. Благодарим «Салават» за успешную сделку»
10сегодня, 16:42
«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым, чтобы отдать форварда в аренду до конца сезона (Артур Хайруллин)
2сегодня, 15:49
Быков о Кузнецове: «Нельзя говорить о закате карьеры. Он сможет найти клуб, передать опыт и мастерство молодым хоккеистам. Будет востребован в нашей лиге и за рубежом»
2сегодня, 15:09
Конюшков об игре против СКА: «Без негатива выходили на матч. Благодарность Ларионову за то, что поработали с ним 3 года. Это большая величина для хоккея»
сегодня, 14:27
Яруллин помещен в список травмированных. Защитник «Ак Барса» пропустит минимум месяц («Бизнес Online»)
2сегодня, 13:59
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
2сегодня, 13:55
Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
сегодня, 13:43
Плющев о результатах «Авангарда»: «Ги Буше приглашал игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения целей. Менеджер четко выполняет его указания»
1сегодня, 12:45