Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»

Антон Бурдасов высказался об уходе из «Трактора» в 2024 году.

– Сделал ли ты какие-то выводы по ситуации с «Трактором», когда тебе пришлось расстаться с клубом, и тебя оттуда трудно убирали?

– Личные выводы – только о людях. О том, как они себя ведут в разных обстоятельствах. Но хоккей смотрю, за «Трактором» слежу, там много друзей, знакомый персонал. Со всеми общаемся.

– Все хотел задать тебе один вопрос... Речь о знаменитом письме с требованием убрать генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова.

– Даже не знаю, как ответить.

– Скажи правду.

– Вы и так знаете правду. Да и в лиге все меня знают. Многие до сих пор шутят на эту тему. Но я такой человек: если есть претензии – скажу в лицо. Ненавижу все эти гнилые действия.

Да, в лиге есть люди, которые «решают» по составу, убирают кого-то, подписывают своих друзей. Вы знаете, про кого я говорю. Я категорически против этого гнилья. Поэтому как я мог написать это письмо? Если бы хотел – подошел бы и сказал лично.

Но мы с ним не здоровались даже, ни мне от него ничего не надо было, ни ему от меня.

– Ты имеешь в виду Волкова?

– Да. Но у меня с ним никогда не было личных вопросов. Он начальник, я игрок. Каждый делал свое дело. Что мне сейчас говорить? Они с командой дошли до финала, значит, он сделал все правильно. Никаких обид. Значит, он так видит, – сказал нападающий Антон Бурдасов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
