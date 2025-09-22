Ночная хоккейная лига выразила соболезнования из-за смерти хоккеиста Василия Карташова во время матча: «Шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи»

Хоккеист умер во время матча Ночной хоккейной лиги.

«21 сентября в Москве во время матча Регионального этапа в дивизионе «Лига Надежды» между командами «Люблино» и «Белые Медведи ЕР» случилась трагедия: не стало игрока команды «Люблино» Василия Карташова.

С момента обращения к медицинским работникам хоккеисту оказывали помощь врачи дежурной бригады скорой помощи, а также специализированной реанимационной бригады. Но, к сожалению, спасти игрока не удалось.

Василий Карташов выступал в составе команды «Люблино» с 2016 года. Надежный товарищ, отличный хоккеист, душа коллектива – так о нем отзываются партнеры по команде. Скоропостижная утрата – шок не только для одноклубников, игроков Ночной лиги Москвы, но всей нашей хоккейной семьи. Невосполнимая потеря, большая беда, боль от которой навсегда останется в наших сердцах.

Ночная хоккейная лига выражает глубокие соболезнования родным и близким Василия Карташова. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении на официальной сайте Ночной хоккейной лиги.