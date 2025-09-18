  • Спортс
  Экс-бухгалтера «Салавата» осудили за присвоение более 7 млн рублей и мошенничество. Суд приговорил уфимку к 4,5 годам лишения свободы и взыскал свыше 9 млн
Экс-бухгалтера «Салавата» осудили за присвоение более 7 млн рублей и мошенничество. Суд приговорил уфимку к 4,5 годам лишения свободы и взыскал свыше 9 млн

Бывшего бухгалтера «Салавата» осудили за присвоение и мошенничество.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии, бывший бухгалтер-кассир АНО «ХК «Салават Юлаев» с июля 2022 по февраль 2023 года похищала деньги, которые должны были вноситься в кассу.

Уфимка вносила недостоверные данные в бухгалтерскую программу и кассовую книгу, а также несвоевременно отражала сведения о приходных операциях. По данным следствия, общая сумма хищений превысила 5 миллионов рублей.

Кроме того, с октября 2022 по январь 2023 года осужденная получала от коллег средства для инвестирования, однако женщина не исполняла взятые на себя обязательства. Сообщается, что уфимка присвоила свыше 7 миллионов рублей.

Женщину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с женщины более 9 миллионов рублей и оштрафовал ее на 450 тысяч.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
