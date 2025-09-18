Президента ЦСКА Есмантовича внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
Президента ЦСКА Игоря Есмантовича внесли в базу «Миротворца».
Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Руководитель московского хоккейного клуба попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Есмантович занимает пост президента ЦСКА с 2017 года. За время его работы клуб три раза стал обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
