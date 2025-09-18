Президента ЦСКА Есмантовича внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»

Президента ЦСКА Игоря Есмантовича внесли в базу «Миротворца».

Как пишет ТАСС , об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Руководитель московского хоккейного клуба попал в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Есмантович занимает пост президента ЦСКА с 2017 года. За время его работы клуб три раза стал обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023).

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.