Кноблаух о желании Драйзайтля выиграть «Селке»: «Он должен был получить больше голосов в прошлом году. Леон потрясающе действует в обороне, 1-2 награды у него должны быть»

Крис Кноблаух высказался о стремлении Леона Драйзайтля побороться за «Селке».

Ранее форвард «Эдмонтона» заявил , что хочет стать претендентом на «Селке Трофи»-2026. В сезоне-2024/25 награду, вручаемую лучшему форварду оборонительного плана, выиграл нападающий «Флориды» Александр Барков. Драйзайтль стал 6-м в голосовании.

«Думаю, в прошлом году он должен был получить больше голосов. Каждый, кто видел его игру регулярно, понимает, что он потрясающе действует в обороне и очень гордится этим.

Обычно лучшие атакующие игроки не так самоотверженно играют в обороне. Я считаю, у него определенно должны быть одна-две награды Селке, потому что он действительно хороший игрок в защите», – сказал главный тренер «Эдмонтона » Крис Кноблаух.