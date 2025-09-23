Миронов о Жамнове: «С ним комфортно и интересно. Чувство юмора, человечность, общение с игроками не только на хоккейные темы – это все большой плюс»

Андрей Миронов высказался о работе с тренером «Спартака» Алексеем Жамновым.

– Ваш агент Александр Черных заявил, что одна из причин, почему вы продлили контракт со «Спартаком» – это Алексей Жамнов…

– Здесь сошлось много факторов. Москва – мой родной город. «Спартак» – очень сильная организация. Ну и, естественно, с Алексеем Юрьевичем хотелось продолжить работу. С ним комфортно и интересно. Я узнал много нового, разных нюансов и чувствую доверие.

– Многие отмечают человеческие качества Жамнова, в том числе хорошее чувство юмора.

– И чувство юмора, и человечность, и общение с игроками не только на хоккейные темы – это все большой плюс. С Алексеем Юрьевичем ты можешь поговорить на любые темы, он открыт перед ребятами.

– В атакующий хоккей тоже приятно играть?

– Да. В «Спартаке» чуть другой стиль, и когда я перешел из «Динамо», то пришлось привыкать. Но это интересный хоккей, – сказал защитник «Спартака » Андрей Миронов .