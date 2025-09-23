Миронов о Жамнове: «С ним комфортно и интересно. Чувство юмора, человечность, общение с игроками не только на хоккейные темы – это все большой плюс»
– Ваш агент Александр Черных заявил, что одна из причин, почему вы продлили контракт со «Спартаком» – это Алексей Жамнов…
– Здесь сошлось много факторов. Москва – мой родной город. «Спартак» – очень сильная организация. Ну и, естественно, с Алексеем Юрьевичем хотелось продолжить работу. С ним комфортно и интересно. Я узнал много нового, разных нюансов и чувствую доверие.
– Многие отмечают человеческие качества Жамнова, в том числе хорошее чувство юмора.
– И чувство юмора, и человечность, и общение с игроками не только на хоккейные темы – это все большой плюс. С Алексеем Юрьевичем ты можешь поговорить на любые темы, он открыт перед ребятами.
– В атакующий хоккей тоже приятно играть?
– Да. В «Спартаке» чуть другой стиль, и когда я перешел из «Динамо», то пришлось привыкать. Но это интересный хоккей, – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.