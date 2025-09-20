Овечкин снова пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела
Александр Овечкин еще не вернулся к полноценным тренировкам.
Как сообщает журналист Том Гулитти, форвард «Вашингтона» сегодня занимался вне льда. Статус возвращения – со дня на день.
Овечкин продолжает испытывать проблемы из-за травмы нижней части тела.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
«Вашингтон» проведет первый матч сезона-2025/26 9 октября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Тома Гуллити в Х
