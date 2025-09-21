Губерниев об Овечкине: «С возрастом все уходит, но у Саши останется многое. Он способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне – возможно, даже в НХЛ»
Капитан «Вашингтона» пропустил две тренировки на сборе из-за повреждения нижней части тела. Овечкин также не сыграет в первом предсезонном матче.
«Для Саши сейчас самое главное – здоровье. Я искренне желаю ему поскорее поправиться. Травмы – неотъемлемая часть спорта, но его спортивное долголетие напрямую зависит от того, будет ли он получать такие повреждения.
Овечкин способен еще несколько лет поиграть на высоком уровне – возможно, даже в НХЛ. Про будущее он пока сам изъясняется туманно. Поэтому пожелаем ему здоровья, а заброшенные шайбы обязательно придут.
Я не сомневаюсь, что еще как минимум пару сезонов он способен быть в форме. А куда денется мастерство? Он что, будет поле хуже видеть? Сила броска, если и уйдет, то не сильно.
С возрастом все уходит, но у Саши останется многое», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Травма Овечкина не вызывает опасений, сообщил Карбери. Капитан «Вашингтона» покинул тренировку досрочно в качестве профилактики