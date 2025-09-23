  • Спортс
Плющев о результатах «Авангарда»: «Ги Буше приглашал игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения целей. Менеджер четко выполняет его указания»

Владимир Плющев высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2025/26.

Команда тренера Ги Буше выиграла 5 матчей подряд. Клуб набрал 10 очков после 6 игр и занимает 2-е место в таблице Востока.

– «Авангарду» удалось удержать уровень даже после ухода нескольких ключевых игроков. Это следствие хорошего менеджмента или тренерского таланта Ги Буше?

– Я думаю, здесь главную роль играет тренер. Он отказывался от игроков, считая, что они не смогут ему помочь в сезоне, и приглашал тех игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения конкретных целей. В этом главная роль у главного тренера.

А менеджер, как я понимаю, четко выполняет указания главного тренера, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Татар-информ»
