Дыбленко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Меня это очень удивило и оставило недоумение. Я считаю его лучшим игроком КХЛ»
Ярослав Дыбленко высказался о переходе Владимира Ткачева из «Авангарда» в «Металлург».
– Межсезонье было насыщенным на события. Что запомнилось и как сам провел лето?
– Каждое лето с семьей – это чистый кайф! Много тренировался, практически без продыха. Много внимания уделял порезанной ноге. И было много льда, постоянные выкатки, ведь мне надо было многое наверстать из-за травмы. Так что лето посвятил своей физической форме и сейчас чувствую себя на все 100 процентов!
Большая работа была проделана и я сейчас чувствую ее плоды – ноги бегут, голова работает.
Что касается трансферов, то из громких отмечу переход Ткачева из «Авангарда» в «Металлург». Меня это очень удивило. И оставило недоумение, ведь я считаю его лучшим игроком лиги, – сказал защитник «Амура» Ярослав Дыбленко.
