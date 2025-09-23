  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дыбленко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Меня это очень удивило и оставило недоумение. Я считаю его лучшим игроком КХЛ»
1

Дыбленко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Меня это очень удивило и оставило недоумение. Я считаю его лучшим игроком КХЛ»

Ярослав Дыбленко высказался о переходе Владимира Ткачева из «Авангарда» в «Металлург».

– Межсезонье было насыщенным на события. Что запомнилось и как сам провел лето?

– Каждое лето с семьей – это чистый кайф! Много тренировался, практически без продыха. Много внимания уделял порезанной ноге. И было много льда, постоянные выкатки, ведь мне надо было многое наверстать из-за травмы. Так что лето посвятил своей физической форме и сейчас чувствую себя на все 100 процентов!

Большая работа была проделана и я сейчас чувствую ее плоды – ноги бегут, голова работает.

Что касается трансферов, то из громких отмечу переход Ткачева из «Авангарда» в «Металлург». Меня это очень удивило. И оставило недоумение, ведь я считаю его лучшим игроком лиги, – сказал защитник «Амура» Ярослав Дыбленко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoЯрослав Дыбленко
logoАмур
logoКХЛ
logoВладимир Ткачев 1995
logoАвангард
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»
18сегодня, 05:15
Ярослав Дыбленко: «В КХЛ сейчас 22 клуба, это несколько тоскливо. Хотелось бы видеть больше команд. Надеюсь, у лиги есть грамотный и долгосрочный план по развитию»
22вчера, 17:33
Тренер «Амура» Гальченюк о Свечникове: «У него что‑то с коленом, и мы не знаем что. Нужно обследование»
15 сентября, 14:29
Главные новости
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Адмирала», «Металлург» примет «Спартак», СКА против «Авангарда»
27сегодня, 07:50
Миронов об Овечкине: «Он пахал, когда в локаут приезжал в «Динамо». И остался открытым человеком, с которым можно было спокойно пойти в «Макдональдс» поесть»
13 минут назад
Ротенберг о Грицюке: «Сеня – очень одаренный игрок. С его талантом, если захочет, может выйти на уровень любого хоккеиста мира»
443 минуты назад
«Салават» подписал Кулика до конца сезона. У 32-летнего защитника 3 шайбы в 4 играх за «Авангард» в прошлом плей-офф
10сегодня, 07:35
Плющев о неудачах «Ак Барса»: «Удивлялся пассивности игроков, тренерам явно не хватает жесткости. Нужна экскурсия на какой-нибудь завод, к простым болельщикам»
8сегодня, 06:15
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию.
сегодня, 06:00Тесты и игры
Дыбленко об исламе: «Хочу закрыть тему моей религии. Это мое личное дело и никого больше не касается. Конечно, я верю в Бога, это мне очень помогает»
18сегодня, 05:15
НХЛ. Выставочные матчи. «Тампа» обыграла «Каролину», «Питтсбург» уступил «Монреалю» по буллитам, «Коламбус» проиграл «Баффало», «Анахайм» разгромил «Юту»
9сегодня, 04:45
Плющев об увольнении Миронова из «Лады»: «Шараханья вместо продуманной политики. Дать новому тренеру лишь полторы недели – верх непрофессионализма»
4сегодня, 04:40
Никишин сыграл 23:08 в матче против «Тампы» на предсезонке – больше всех среди полевых игроков «Каролины». У него ассист, 3 хита, 2 блока и «минус 1»
7сегодня, 03:55
Ко всем новостям
Последние новости
Алексей Кручинин: «Исаков достаточно требователен, но при этом уважает и доверяет. Его принцип: если хочешь импровизировать в атаке, будь добр отрабатывать в обороне»
3 минуты назад
«Лада» обменяет Основина в «Адмирал» на денежную компенсацию («СЭ»)
31 минуту назад
Меркли про гол в овертайме с «Торпедо»: «Своего рода бросок на удачу, но иногда и такие нужно делать. Немножко повезло мне, но я рад, что это случилось»
35 минут назад
Кузнецов из «Шанхая» про 1:0 с «Торпедо»: «Классная игра, огромное количество моментов. Я бы даже сказал – яркая. Могли забить намного раньше»
сегодня, 07:45
Бурдасов может продолжить карьеру в «Ладе» (Артур Хайруллин)
сегодня, 07:20
Массажист «Автомобилиста» с 40-летним стажем о молодом Дацюке: «Здоровье не ахти было, нога не совсем прямая. Голова – уникальная. У нас его с травмой чуть не загубили»
сегодня, 07:05
Рекордсмен ВХЛ по очкам, голам и передачам Ердаков завершил карьеру в 36 лет. У него 729 матчей в лиге с учетом плей-офф и 532 (214+318) балла
сегодня, 06:45
Пастрняк о проблемах с коленом: «Оно уже давно не дает мне покоя. Я играл с тендинитом в течение всего прошлого сезона. Нет повода для серьезного беспокойства»
сегодня, 06:30
Рассказов о поражении «Сибири» от «Северстали»: «В первом периоде не сыграли должным образом. Потом были возможности вытащить игру, но не получилось»
сегодня, 05:58
Кручинин о стычках в матче «Торпедо» и «Шанхая»: «У них много североамериканцев, они любят провоцировать. Важно было сразу дать отпор, показать, что мы не мальчики для битья»
1сегодня, 05:50