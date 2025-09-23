Дыбленко об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Меня это очень удивило и оставило недоумение. Я считаю его лучшим игроком КХЛ»

Ярослав Дыбленко высказался о переходе Владимира Ткачева из «Авангарда» в «Металлург».

– Межсезонье было насыщенным на события. Что запомнилось и как сам провел лето?

– Каждое лето с семьей – это чистый кайф! Много тренировался, практически без продыха. Много внимания уделял порезанной ноге. И было много льда, постоянные выкатки, ведь мне надо было многое наверстать из-за травмы. Так что лето посвятил своей физической форме и сейчас чувствую себя на все 100 процентов!

Большая работа была проделана и я сейчас чувствую ее плоды – ноги бегут, голова работает.

Что касается трансферов, то из громких отмечу переход Ткачева из «Авангарда » в «Металлург ». Меня это очень удивило. И оставило недоумение, ведь я считаю его лучшим игроком лиги, – сказал защитник «Амура » Ярослав Дыбленко .