Александр Радулов стал 3-м игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в КХЛ.

Нападающий «Локомотива » забил 3 гола в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи » (5:0).

На данный момент Александру Радулову 39 лет и 79 дней.

Ранее хет-триками в возрасте старше 38 лет также отметились Олег Петров (39 лет и 349 дней, два хет-трика и один покер после 38 лет) и Максим Афиногенов (39 лет и 18 дней).