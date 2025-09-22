Радулов стал 3-м игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в КХЛ
Александр Радулов стал 3-м игроком старше 38 лет, сделавшим хет-трик в КХЛ.
Нападающий «Локомотива» забил 3 гола в игре Фонбет Чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:0).
На данный момент Александру Радулову 39 лет и 79 дней.
Ранее хет-триками в возрасте старше 38 лет также отметились Олег Петров (39 лет и 349 дней, два хет-трика и один покер после 38 лет) и Максим Афиногенов (39 лет и 18 дней).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
