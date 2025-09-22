«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. Исаев отразил все 24 броска «Сочи», Радулов сделал хет-трик
«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда тренера Боба Хартли обыграла «Сочи» со счетом 5:0.
Голами отметились Александр Волков, Максим Шалунов и Александр Радулов, сделавший хет-трик.
Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев отразил все 24 броска по своим воротам.
Для «Сочи» это поражение стало 3-м подряд. В следующем матче, 24 сентября, команда сыграет против «Лады».
«Локомотив» 24 сентября примет «Северсталь».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
