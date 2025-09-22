«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд. Исаев отразил все 24 броска «Сочи», Радулов сделал хет-трик

«Локомотив» выиграл 3-й матч подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Боба Хартли обыграла «Сочи» со счетом 5:0.

Голами отметились Александр Волков , Максим Шалунов и Александр Радулов , сделавший хет-трик.

Вратарь «Локомотива » Даниил Исаев отразил все 24 броска по своим воротам.

Для «Сочи» это поражение стало 3-м подряд. В следующем матче, 24 сентября, команда сыграет против «Лады».

«Локомотив» 24 сентября примет «Северсталь».